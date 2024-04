Θλίψη στην Αγγλία: Πέθανε ο θρύλος της Τότεναμ, Τζο Κινίαρ

skysports.com

Onsports Team

Ο άλλοτε αμυντικός των «Spurs» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Με τη φανέλα της Τότεναμ κατέκτησε το Κύπελλο UEFA, το FA Cup και το League Cup, ενώ μέτρησε και 26 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ιρλανδίας.

Επίσης, έκανε σημαντική καριέρα κι ως προπονητής. Μεταξύ άλλων, κάθισε στον πάγκο των Γουίμπλεντον, Λούτον, Νότιγχαμ Φόρεστ και Νιουκάστλ. Μάλιστα, στην τελευταία κατείχε και τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου.

Η Τότεναμ σε ανακοίνωση της, ανέφερε: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατο του πρώην παίκτη μας, Τζο Κινίαρ. Οι σκέψεις όλων στον σύλλογο είναι με την οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή την απίστευτα θλιβερή στιγμή».

We are deeply saddened to hear of the passing of former player, Joe Kinnear.



The thoughts of everyone at the Club are with his family and friends at this incredibly sad time ? pic.twitter.com/p22a3IOloK — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 7, 2024

Από την πλευρά της, η Νιουκάστλ ανέφερε: «Η Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ με θλίψη πληροφορήθηκε τον θάνατο του Τζο Κινίαρ σε ηλικία 77 ετών. Ο Τζο εργάστηκε στον σύλλογο και ως προπονητής και ως διευθυντής ποδοσφαίρου. Οι σκέψεις όλων μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Τζο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Newcastle United is saddened to learn of the passing of Joe Kinnear at the age of 77.



Joe worked at the club as both Manager and Director of Football.



The thoughts of everyone at #NUFC are with Joe’s family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/Eas2nHa9vs — Newcastle United FC (@NUFC) April 7, 2024

Ανακοίνωση εξέδωσε κι η Γουίμπλεντον, υπογραμμίζοντας ότι: «Ένας πραγματικός θρύλος του συλλόγου, ο Τζο, μας χάρισε μερικές εκπληκτικές αναμνήσεις που θεωρούμε θησαυρό».

Everyone connected with Wimbledon was deeply saddened to hear the news that our former manager, Joe Kinnear, has passed away.



A true legend of the Club, Joe gave us some amazing memories that we treasure.



Our deepest condolences go to his family at this difficult time ?️ pic.twitter.com/goeKQbS935 — AFC Wimbledon (@AFCWimbledon) April 7, 2024

Ο Κινίαρ έμεινε στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου για την παρουσία του στον πάγκο της θρυλικής «Τρελής Συμμορίας» της Γουίμπλεντον, στο διάστημα 1992 έως 1999. Με αρχηγό τον Βίνι Τζόουνς οι «Ντονς» έφτασαν ως την έκτη θέση της Premier League, κατά τη δεύτερη πλήρη σεζόν του στον πάγκο του συλλόγου, από τον οποίο τελικά παραιτήθηκε το 1999, ύστερα από καρδιακή προσβολή.

Η σύζυγός του, Μπόνι, είχε αποκαλύψει τον Σεπτέμβριο του 2021 ότι ο σύζυγός της ζούσε με άνοια από το 2015.