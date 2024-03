Bundesliga: Άγριο «κράξιμο» οπαδού σε παίκτες και προπονητή μέσα στο γήπεδο! - Δείτε το video

Τα «Κρίνα» μετρούσαν 16 ματς δίχως νίκη και περίμεναν πώς και πώς την αναμέτρηση του Σαββάτου (2/3).

Η προηγούμενη νίκη τους άλλωστε ήταν στο αντίστοιχο ματς του πρώτου γύρου κι έβλεπαν την αναμέτρηση ως μια μεγάλη ευκαιρία για να ξεκολλήσουν από τον πάτο.

Οι παίκτες του Τόρστεν Λίμπερκνεχτ, όμως, ήταν σαν να μην κατέβηκαν να παίξουν και γνώρισαν τη «συντριβή» από την Άουγκσμπουργκ. Η Ντάρμσταντ είναι χαρακτηριστικό ότι δέχθηκε πέντε τέρματα πριν καν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα!

Οι οργανωμένοι της ομάδας ήταν έξαλλοι με την εικόνα και θέλησαν να εκφράσουν την οργή τους και το έπραξαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο! Ένας επικεφαλής τους μπήκε στον αγωνιστικό χώρο τα… έψαλλε σε παίκτες και προπονητή, όντας «τρελαμένος». Τα μέλη της ομάδας είχαν σχηματίσει έναν μεγάλο κύκλο και άκουσαν χωρίς να αντιδράσουν τον «εξάψαλμο».

Δείτε το video με το... κράξιμο του οργανομένου οπαδού σε παίκτες και προπονητή της Ντάρμσταντ:

??? Madness in Bundesliga! After Darmstadt's 6-0 loss to Augsburg at home, an ultra went on the pitch and started screaming at the squad. ?



Darmstadt are currently rock bottom of the Bundesliga, they will play Leipzig & Bayern next .



