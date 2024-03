Δημοσιογράφος κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση από μασκότ - «Υποφέρουμε με ηλίθιους»

O Grenal lamentavelmente terminou num BO pra mim.

Importunação sexual pelo mascote do @SCInternacional



Mais um dia a mulher querendo fazer seu trabalho no futebol e sofrendo com isso com alguns idiotas que são criminosos.



Vou até o fim pra que mais nenhuma mulher passe por isso pic.twitter.com/UVTtBaBpnR