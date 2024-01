Σάλος στο Copa Africa: Παίκτης γεννήθηκε τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του!

Το Copa Africa θα διεξαχθεί το διάστημα 13 Ιανουαρίου - 11 Φεβρουαρίου.

Λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα, λοιπόν, ένας ποδοσφαιριστής της Γκαμπόν καλείται να αποδείξει την ηλικία του. Ο λόγος για τον Γκελόρ Κανγκά, ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας.

Η CAF ζήτησε από τον 33χρονο παίκτη του Ερυθρού Αστέρα επίσημα χαρτιά, ώστε να ανάψει το «πράσινο» φως, για τη συμμετοχή του, καθώς κάποιες εθνικές ομάδες προχώρησαν σε καταγγελία για την ηλικία του.

Σύμφωνα με το διαβατήριο που κατέθεσε η ομοσπονδία της Γκαμπόν, ο Κανγκά γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1990. Υπάρχουν, όμως, στοιχεία που αναφέρουν ότι η μητέρα του πέθανε στην Κινσάσα του Κονγκό στον Οκτώβριο του 1986! Εν κατακλείδι, ο Γκαμπονέζος δεν μπορεί να είναι τουλάχιστον 37-38 ετών, με την CAF να ερευνά το θέμα και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του να είναι υπαρκτό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που προκύπτει θέμα με την ηλικία του Κανγκά, καθώς το ίδιο είχε συμβεί και το 2021. Οι άνθρωποι του Ερυθρού Αστέρα είχαν αναφέρει τότε ότι: «Έπαιξε στη Ρωσία και την Τσεχία και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Βλέπουμε αυτές τις πληροφορίες ως πόλεμο για το Αφρικανικό Κύπελλο Εθνών, στον οποίο ο Κανγκά είναι παράπλευρη ζημιά. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατό υπέρ του Γκελόρ».

According to Bein Sport, Gabon national team player Guélor Kanga Kaku is to meet CAF's disciplinary committee to explain why his mother died in 1986 even though he was born in 1990. https://t.co/sbdUTITuZr#football #gabon #caf pic.twitter.com/00EB9iLzbQ