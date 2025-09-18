Ομάδες

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Onsports Team 18 Σεπτεμβρίου 2025, 18:01
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 9 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Τρίπολη, επέλεξε το στοίχημα «Bet Builder» στον αγώνα Γιουβέντους- Ίντερ με επιλογές «Οver 6,5 κόρνερ 2ου Ημιχρόνου», «Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου», «Οver 9,5 Συνολικά Σουτ Φιλοξενούμενης» και «Under 1,5 Συνολικά Κόρνερ Γηπεδούχου στο 2ο Ημίχρονο» και κέρδισε 13.590 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στο Τετραπλό της 6ης ιπποδρομίας από το Compiegne, ένας νικητής κέρδισε 1.175 ευρώ.



