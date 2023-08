Μεταγραφές: «Βόμβα» με Βλαχοδήμο | Συμφώνησε με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως είναι η μεταγραφή του Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα στους «κόκκινους διαβόλους», αφού οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ο δημοσιογράφος Φλόριαν Πλάτενμπεργκ στην γερμανική «έκδοση» του «Sky Sports».

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ, ο πρώην πορτιέρο του Παναθηναϊκού έχει δεχθεί επίσημη πρόταση από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία του προσφέρει συμβόλαιο πέντε ετών, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Μάλιστα, όπως τονίζεται, οι Βρετανοί είναι έτοιμοι να βγάλουν από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να πείσουν την Μπενφίκα να τον αποδεσμεύσει, καθώς ο Έρικ Τεν Χάαχ έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον διεθνή άσο.

Πάντως, όπως σημειώνεται, μέχρι στιγμής δεν έχει παρθεί η τελική απόφαση, καθώς στην… κούρσα για τον παίκτη που θα πλαισιώσει τον Αντρέ Ονάνα, βρίσκεται και ο Αλτάι Μπαγιντίρ, της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος προ ημερών είχε περάσει ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

❗️?: Understand that Odysseas #Vlachodimos has received an official offer from ManUtd. He could sign a contract until 2028.



➡️ It’s a verbal agreement in principle

➡️ Price valuation: Around €15m.



Ten Hag wants him but there’s no final decision as Altay #Bayindir is also… pic.twitter.com/9l0fd8X7aC