UEFA: Πέταξε εκτός Ευρώπης τη Γιουβέντους | Πρόστιμο 20.000.000 ευρώ στη «Γηραιά Κυρία»

Γνωστή έγινε η τιμωρία της UEFA για την υπόθεση της Γιουβέντους, καθώς η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε την απόφασή της για ευρωπαϊκό αποκλεισμό των «μπιανκονέρι» για μία σεζόν, επιβάλλοντας ακόμα βαρύ πρόστιμο, λόγω υπόθεσης κεφαλαιακών κερδών.

Αυτό σημαίνει πως η «Γηραιά Κυρία» δεν θα δώσει το «παρών» στο Europa Conference League της νέας σεζόν, με την Φιορεντίνα να παίρνει τη θέση της ομάδας του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, έχοντας την ελπίδα να βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον τελικό της διοργάνωσης, τον οποίο έχασε από την Γουέστ Χαμ, πριν από μερικές εβδομάδες.

«Η Γιουβέντους αποκλείστηκε από το Conference League. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2022/23, το Πρώτο Επιμελητήριο της CFCB, υπό την προεδρία του Σουνίλ Γκουλάτι, ξεκίνησαν έρευνες στη Γιουβέντους (ITA) και την Τσέλσι (ENG) για πιθανές παραβιάσεις της UEFA Club Licensing and Financial Fair. Η Γιουβέντους παραβίασε το κανονιστικό πλαίσιο της UEFA και τη συμφωνία διακανονισμού που υπογράφηκε.

Ως αποτέλεσμα, το Πρώτο Επιμελητήριο της CFCB κατήγγειλε τη συμφωνία διακανονισμού που είχε συναφθεί με τον σύλλογο και αποφάσισε:

-να αποκλείσει τη Γιουβέντους από τη διοργάνωση ανδρών της UEFA 2023/24.

-να επιβάλει πρόσθετη οικονομική ποινή 20 εκατ. ευρώ στον σύλλογο. Από αυτό το ποσό, τα 10 εκατομμύρια ευρώ υπόκεινται σε όρους και θα εκτελεστούν μόνο εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του συλλόγου για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025 δεν συμμορφώνονται με τις λογιστικές απαιτήσεις όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ζ των Κανονισμών Αδειοδότησης Ομίλων και Οικονομικής Βιωσιμότητας της UEFΑ».

Πάντως, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ιταλία, η εν λόγω απόφαση μόνο ως… κεραυνός εν αιθρία δεν έπεσε στο Τορίνο, καθώς η Γιουβέντους είχε έρθει σε συμφωνία με την UEFA για τον μονοετή αποκλεισμό της ομάδας από τα ευρωπαϊκά Κύπελλα της φετινής σεζόν, ούτως ώστε να μην έχει κυρώσεις στο μέλλον και να μην τεθεί υπό κίνδυνο η ενδεχόμενη έξοδος στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

