Ρατσιστικό σχόλιο «τίναξε στον αέρα» το φιλικό Κατάρ - Νέας Ζηλανδίας

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Νέας Ζηλανδίας αποχώρησε από το φιλικό της Δευτέρας με το Κατάρ στη Βιέννη, κατηγορώντας παίκτη της αντίπαλης ομάδας για ρατσιστικά σχόλια.

«Ο Μάικλ Μπόξαλ έπεσε θύμα ρατσιστικής προσβολής στο πρώτο ημίχρονο από ποδοσφαιριστή του Κατάρ», έγραψε στο Twitter η Ομοσπονδία της Νέας Ζηλανδίας για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι οι διεθνείς της δεν επέστρεψαν στο γρασίδι μετά το ημίχρονο. «Ο διαιτητής δεν αντέδρασε, επομένως η ομάδα επέλεξε να μην επιστρέψει για να παίξει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα», πρόσθεσε το tweet.

Michael Boxall was racially abused during the first half of the game by a Qatari player.



No official action was taken so the team have agreed not to come out for the second half of the match.