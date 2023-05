Η Φέγενορντ στέφθηκε πρωταθλήτρια Ολλανδίας για πρώτη φορά μετά το 2017 και για 16η φορά στην ιστορία της. Μάλιστα, το ματς με τους Go Ahead Eagles που «σφραγίστηκε» η κατάκτηση του τίτλου, οι οπαδοί της ομάδας οργάνωσαν ένα απίστευτο πάρτι, με το «συγκρότημα» του Άρνε Σλοτ να τους «ανταμείβει» επικρατώντας 3-0.

Πριν την έναρξη του καθοριστικού αγώνα, οι οπαδοί της Φέγενορντ παρουσίασαν ένα μυθικό πανό, το οποίο είχε μήκος πάνω από 550 μέτρων και εμβαδού 11.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πανό ήταν λευκό, το οποίο είχε κόκκινες άκρες και μαύρες ρίγες.

Feyenoord fans prepared their tifo yesterday, ahead of their match this afternoon ?? pic.twitter.com/cb8vqZH2wE