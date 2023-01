Ρονάλντο εναντίον Μέσι: Σκόραραν και οι δύο, «παράνοια» για τον Πορτογάλο (videos)

Ρονάλντο και Μέσι βρίσκονται για 37η φορά στην καριέρα τους αντιμέτωποι σε ένα ιστορικό φιλικό της μικτής Αλ Νασρ/Αλ Χιλάλ με αντίπαλο την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς δεν αποκλείεται να ειναι και η τελευταία τους μονομαχία, όσο είναι ενεργοί στο ποδόσφαιρο.

Ένα παιχνίδι που έχει έντονο ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο. Στο γήπεδο χιλιάδες θεατές έπαθαν... παράνοια την ώρα που ο Κριστιάνο Ρονάλντο βγήκε για ζέσταμα. Ο Πορτογάλος ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής από τις δύο ομάδες που βγήκε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ λίγο μετά είχε τετ α τετ με τον Λιονέλ Μέσι πριν από τη σέντρα.

Messi ❤️ Ronaldo pic.twitter.com/m8Py0MeuOK — EuroFoot (@eurofootcom) January 19, 2023

Στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης ο Μέσι, ωστόσο, άνοιξε το σκορ μετά από όμορφη μπαλιά του Νεϊμάρ στην πλάτη της άμυνας.

Leo Messi’s GOAL! ??? Neymar with the assist! ??? pic.twitter.com/HJbYAvwIGh

Για να ακολουθήσει μια μαγική ποδιά του Ρονάλντο στον Σολέρ...

Δίχτυα, όμως, βρήκε πριν τη λήξη του ημιχρόνου και ο Ρονάλντο, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι!

