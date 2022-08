Ρεάλ Μαδρίτης: «Λύγισε» ο Κασεμίρο - Το «αντίο» του Βραζιλιάνου στους «μερένχες» (video)

Στο αθλητικό κέντρο της "El Ciudad Real Madrid" διοργάνωσε την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση προς τιμήν του Κασεμίρο η ισπανική ομάδα. «Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν, είναι και θα είναι πάντα το σπίτι σου. Σε ευχαριστούμε που μας βοηθήσες να κάνουμε τον σύλλογο μεγαλύτερο» του είπε ο πρόεδρος της «βασίλισσας», Φλορεντίνο Πέρεθ, για να απονείμει εν συνεχεία το χρυσό και διαμαντένιο έμβλημα της ομάδας στον Βραζιλιάνο διεθνή αμυντικό μέσο.

Η εκδήλωση άρχισε με την προβολή ενός συγκινητικού βίντεο με πρωταγωνιστή τον παίκτη, ο οποίος σε 336 παιχνίδια με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης βοήθησε τον ισπανικό σύλλογο να φτάσει στην κατάκτηση 18 τίτλων. Παίρνοντας πρώτος τον λόγο, αμέσως μετά ο Πέρεθ τόνισε: «Σήμερα είναι μια ημέρα για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε μια από τις σπουδαίες αναφορές μας σε αυτή την υπέροχη εποχή που βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης. Σε αυτόν τον συναρπαστικό αποχαιρετισμό, ήρθε η ώρα να σε ευχαριστήσω για όσα έκανες για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιατί είσαι παράδειγμα δέσμευσης και αξιών και δίνεις τα πάντα μέχρι το τέλος με τη μέγιστη αφοσίωση. Από την έλευσή σου έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια κι εσύ έχεις εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους μύθους μας. Έχουμε ζήσει και μοιραστεί μαζί στιγμές που σίγουρα είναι από τις πιο συγκινητικές στις ζωές μας. Όλοι αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι για την ιστορία στην οποία πρωταγωνίστησες με τη φανέλα και το έμβλημα της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα έδωσες όλα μέσα στο γήπεδο και πάλευες σε κάθε αγώνα σαν να ήταν ο τελευταίος της ζωής σου. Αγαπημένε Κασεμίρο, ήσουν υπόδειγμα κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια και είσαι υπόδειγμα και αυτήν εδώ τη στιγμή του αποχαιρετισμού. Γι' αυτόν τον λόγο και για τη γενναιοδωρία που έδειχνες πάντα στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχεις κερδίσει το δικαίωμα να αποφασίζεις για το μέλλον σου και πρέπει να το σεβαστούμε».

Ο Κασεμίρο θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και άπαντες στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν συγκινημένοι στο «αντίο» τους προς τον Βραζιλιάνο. Ακόμη και ο τεχνικός της «βασίλισσας», Κάρλο Αντσελότι, δάκρυσε.

Ο ίδιος ο Κασεμίρο αποχαιρέτησε τον σύλλογο της Μαδρίτης με τα εξής λόγια: «Θα προσπαθήσω να μιλήσω από την καρδιά μου. Όταν ήμουν στο Σάο Πάουλο και μου τηλεφώνησαν από τη Ρεάλ, ήξερα ότι μια ημέρα θα έπαιζα για την καλύτερη ομάδα, ήμουν τόσο ενθουσιασμένος. Άρχισα να μαθαίνω τις αξίες αυτού του συλλόγου. Έχω κατακτήσει πολλούς τίτλους και νομίζω ότι ο μεγαλύτερος από αυτούς ήταν να αφήσω το σπίτι μου για να έρθω να προπονηθώ εδώ. Σας είμαι αιώνια ευγνώμων, πρόεδρε, που με φέρατε. Μιλώντας για τους συμπαίκτες μου, δεν μπορώ να ξεχάσω να μιλήσω για δύο, τον Μόντριτς και τον Κρόος. Έχω ζήσει πολλά μαζί τους. Ευχαριστώ πολύ τους φιλάθλους για τις μαγικές νύχτες εδώ και επίσης τον σύλλογο που με έκανε σπουδαίο. Μια ημέρα είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσω εδώ για να επιστρέψω την αγάπη που μου έδωσαν. Αυτά που έμαθα εδώ θα με βοηθήσουν στο μέλλον».

Η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση προς τιμήν του Κασεμίρο ολοκληρώθηκε με μια οικογενειακή φωτογραφία με τους 18 τίτλους που έχει κατακτήσει ο Βραζιλιάνος σταρ κατά τη διάρκεια της καριέρας του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Casemiro says goodbye to Real Madrid after nearly 10 years ?



(via @marca)pic.twitter.com/FxR3STYOKS