Μπαρτσελόνα-Γιουβέντους 2-2: Θέαμα και γκολ στο Ντάλας (video)

Σε παράσταση με πρωταγωνιστές τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Μοϊς Κιν, εξελίχθηκε η διλική αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Γιουβέντους, που έγινε τα ξημερώματα στο Ντάλας και στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για την νέα αγωνιστική περίοδο

Ο Γάλλος επιθετικός, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους Καταλανούς, σκόραρε στο 34ο και στο 40ο λεπτό του αγώνα, ενώ ο Ιταλός επιθετικός, ισοφάρισε δις για την «γηραιά κυρία», αρχικά στο στο 39` και εν συνεχεία στο 51ο λεπτό του ματς.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με τους «μπλαουγκράνα» αγωνίσθηκαν οι νεοαποκτηθέντες, Λεβαντόφσκιμ, Ομπαμεγιάνγκ και Κρίστενσεν, ενώ με την ιταλική ομάδα, έπαιξαν οι Ντι Μαρία και Μπρέμερ, οι οποίοι αποκτήθηκαν πρόσφατα.

