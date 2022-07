Ρίχνει «βόμβα» μεγατόνων η Σπόρτινγκ - Σε προχωρημένες επαφές με Κριστιάνο Ρονάλντο

Sportinguistas com mais esperanças na contratação de Cristiano Ronaldo ? Circula, nas redes sociais, uma foto que dizem ser do carro do português na garagem do Estádio José Alvalade.#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbwin #sportingcp #sporting #scp #CristianoRonaldo pic.twitter.com/FRSzgKEgYr