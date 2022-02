Εμπαπέ: Η γκολάρα με Ρεάλ από 6 διαφορετικές λήψεις και το «χρυσό» συμβόλαιο που προσφέρει η Παρί

Ο Κιλιάν Εμπαπέ οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν στη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης (1-0), στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων, για τη φάση των «16» του Champions League.

Tο απίθανο τέρμα που σημείωσε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων έκρινε το ματς, με την UEFA να μας το προσφέρει από 6 διαφορετικές λήψεις.

?? Moment of magic from Kylian Mbappé against Real Madrid ⚽️@KMbappe | @PSG_English | #UCL pic.twitter.com/p5xnxMNsPv