Παγκόσμιο Κύπελλο: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί - Έμαθαν από το κινητό ότι θα παίξουν μετά από 51 χρόνια

Η τελευταία φορά που η εθνική ομάδα της Αϊτής συμμετείχε σε Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν στη Γερμανία το 1974. Χρειάστηκε περισσότερο από μισός αιώνας (51 χρόνια) για να επιστρέψει η ομάδα της Καραϊβικής στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Μετά από μια αναμενόμενη νίκη επί της Νικαράγουας (2-0) και παρακολουθώντας από το κινητό τηλέφωνο τον αγώνα μεταξύ Ονδούρας και Κόστα Ρίκα (0-0), οι Αϊτινοί έγραψαν ιστορία και εξασφάλισαν ότι θα είναι μέρος των 48 ομάδων που θα είναι στην ελίτ του ποδοσφαίρου. Στημένοι στο κέντρο του γηπέδου ξεσπούν σε ξέφρρενους πανηγυρισμούς, μόλις συνειδητοποιούν την πρόκριση.

Η γιορτή στους δρόμους του Πορτ-ο-Πρενς, στήθηκε παρά το κλίμα βίας και ανασφάλειας.

Η ομάδα της Αϊτής χαρακτηρίζεται από την κυρίαρχη παρουσία παικτών που γεννήθηκαν ή εκπαιδεύτηκαν εκτός της χώρας, ειδικά στη Γαλλία. Αυτή η συνθήκη ευνόησε τη δημιουργία μιας ομάδας με σταθερή επαγγελματική κατάρτιση, αν και προκάλεσε επίσης συζητήσεις σχετικά με την ενσωμάτωση των ντόπιων ποδοσφαιριστών.