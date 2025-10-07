Ολλανδία: Έκλεψαν το διαβατήριο του Ντεπάι, ίσως χάσει το ματς με τη Μάλτα

Οnsports team

Θα καθυστερήσει η άφιξη στην Ολλανδία του κορυφαίου σκόρερ των «Οράνιε», Μέμφις Ντεπάι, ενόψει των προκριματικών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 αυτή την εβδομάδα, αφού δήλωσε ότι το διαβατήριό του κλάπηκε στη Βραζιλία, όπου αγωνίζεται για την Κορίνθιανς.

Ο 31χρονος Ντεπάι έσπασε το ρεκόρ του Ρόμπιν φαν Πέρσι, όταν σημείωσε δύο γκολ στη νίκη με 3-2 επί της Λιθουανίας εκτός έδρας στο τελευταίο παιχνίδι για τον 7ο προκριματικό όμιλο, φτάνοντας τα 52 γκολ για τη χώρα του.

Ο διεθνής επιθετικός, βέβαια, μπορεί να χάσει τον επόμενο αγώνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στη Μάλτα την Πέμπτη (9/10), όπου οι Ολλανδοί αναμένεται να εδραιωθούν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

«Ο Μέμφις Ντεπάι θα ενταχθεί στο προπονητικό καμπ της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία» ανέφερε ανακοίνωση της ολλανδικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, η οποία συμπλήρωσε πως: «Ο παίκτης ανακοίνωσε ότι το διαβατήριό του κλάπηκε, γεγονός που τον εμπόδισε να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη πτήση του από τη Βραζιλία το βράδυ της Κυριακής. Κάνει ό,τι μπορεί για να ταξιδέψει στην Ολλανδία το συντομότερο δυνατό. Επομένως, αναμένεται να μπορέσει να ενταχθεί σύντομα στην ομάδα».

Ο προπονητής της Ολλανδίας, Ρόναλντ Κούμαν, πρόσθεσε: «Αυτό είναι ατυχές, κυρίως για το Μέμφις, αλλά και για εμάς. Φυσικά, θέλεις να αρχίσεις τις προετοιμασίες σου με πλήρη ομάδα. Ταυτόχρονα, υπάρχουν περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό μας. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει όντως να ταξιδέψει για να ενταχθεί στο προπονητικό καμπ το συντομότερο δυνατό».