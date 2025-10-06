Εθνική Ελλάδας: «Να είμαστε καλοί και με αυτοπεποίθηση» - Οι δηλώσεις Γιοβάνοβιτς ενόψει Σκωτίας

INTIME SPORTS

Οnsports team

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θέλει από τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας να δείξουν το ίδιο καλό πρόσωπο που είχαν στην τελευταία τους επίσκεψη στη Σκωτία, για το Nations League.

Την προηγούμενη φορά που η «γαλανόλευκη» βρέθηκε στη Γλασκώβη, έδωσε μια τρομερή παράσταση, επικρατώντας 3-0!

Μια ανάλογη εμφάνιση περιμένει από τους διεθνής και στο ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε στο επίσημο κανάλι της ΕΠΟ στο Youtube, για τις υποχρεώσεις που έχει η Εθνική Ελλάδας στο δεύτερο «παράθυρο» των αγώνων.

Η Εθνική αγωνίζεται στη Σκωτία την ερχόμενη Πέμπτη (09/10) και την Κυριακή (12/10) παίζει στη Δανία. Αμφότεροι οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 21:45 και θα μεταδοθούν από τον Alpha.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

«Είμαστε έτοιμοι, με τη διάθεση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές όταν έρχονται, πάντα υπήρχε πολύ καλή διάθεση τον τελευταίο χρόνο. Τώρα θα έπρεπε να έχουν πολύ περισσότερο, λόγω του ότι το τελευταίο αποτέλεσμα που είχαμε στην έδρα μας δεν ήταν καλό παρά την καλή εμφάνιση. Έχουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε κάποια θέματα με τις απουσίες κάποιων παικτών, καλέσαμε κάποια άλλα παιδιά για ν’ αναπληρώσουν τα κενά, αλλά δεν αλλάζει πολύ ο τρόπος σκέψης μας.

Πρόσφατα είχαμε παίξει στα playoffs με τη Σκωτία, τώρα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Είναι προκριματικά Μουντιάλ. Θα έχει ενδιαφέρον, θα πάμε ξανά στο ίδιο γήπεδο, με την ίδια ομάδα. Δεν έχουμε αλλάξει πολύ σε σχέση με τους τελευταίους έξι μήνες, πολλές αλλαγές δεν περιμένω στον τρόπο παιχνιδιού, αλλά είναι πολύ σημαντικό, αφού είναι σημαντικό ματς, να είμαστε το ίδιο καλοί και με την ίδια αυτοπεποίθηση στη Γλασκώβη. Να πάρουμε το παιχνίδι για ν’ αυξήσουμε τις πιθανότητές μας για την επόμενη φάση».