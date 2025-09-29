Ομάδες

Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Σκωτία και Δανία
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 29 Σεπτεμβρίου 2025, 13:36
MUNDIAL / Ελλάδα

Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Σκωτία και Δανία

Τους «εκλεκτούς» του για τις δύο επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανακοίνωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Σε... ρυθμούς προκριματικών για το Μουντιάλ 2026 κινείται και πάλι η Εθνική Ελλάδας, καθώς στις 9 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Σκωτία και λίγες μέρες αργότερα, στις 12 του μηνός θα ταξιδέψει στην Κοπεγχάγη για την αναμέτρηση με τη Δανία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την Δευτέρα (29/09) τους «εκλεκτούς» του για τις δύο κρίσιμες αναμετρήσεις, στους οποίους βρίσκεται και πάλι ο Δημήτρης Γιαννούλης που είχε μείνει εκτός στις προηγούμενες κλήσεις λόγω τραυματισμού και τη θέση του είχε πάρει ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Συγκεκριμένα, στις κλήσεις μετέχουν οι:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουερμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.



