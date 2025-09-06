Εθνική Ελλάδας: Η ερώτηση που προκάλεσε την αντίδραση Γιοβάνοβιτς - «Πωωω! Θα σας πείραζε;»

Onsports Team

Την… παράσταση «έκλεψε» ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Λευκορωσίας, μιλώντας με σεβασμό για τον αντίπαλο.

Ιδανικά ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδας την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του, μια και επιβλήθηκε 5-1 της Λευκορωσίας στο «Γ. Καραϊσκάκης». Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρέδωσε… μαθήματα σεβασμού προς τον αντίπαλο.

Συγκεκριμένα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου απάντησε με όμορφο τρόπο σε ερώτηση που δέχθηκε για το γεγονός πως η Λευκορωσία είναι «χαμηλού επιπέδου».

«Ξέρετε που έχω παράπονο μόνο. Το ελληνικό κλασικό. Αν σας θυμίσω ότι η Ελλάδα πριν από 1,5 χρόνο ήταν στο ίδιο επίπεδο με τη Λευκορωσία. Θα σας πείραζε αν κάποιος έλεγε ότι η Ελλάδα ήταν χαμηλού επιπέδου;», ήταν η αρχική του απάντηση.

Και συνέχισε: «Πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όλα με σοβαρότητα Να σεβόμαστε τους αντιπάλους, να σεβόμαστε και τον εαυτό μας. Στις εθνικές ομάδες παίζουν οι καλύτεροι παίκτες μιας χώρας. Το καλοκαίρι κερδίσαμε τη Σλοβακία στην Κρήτη σχετικά εύκολα και αυτή νίκησε τη Γερμανία.

Με νοιάζει να προετοιμαστούμε καλύτερα. Είναι ένας πολύ σοβαρός αντίπαλος η Δανία, έχει παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου. Είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Δεν υπάρχουν όμως εύκολα παιχνίδια.

Θεωρώ ότι σαν ομάδα ήμασταν πιο υψηλού επιπέδου σε σχέση με τη Λευκορωσία. Φανταστείτε αν δεν νικούσαμε πόσο θα μας πλήγωνε αυτό το πράγμα. Κάναμε βήματα μπροστά, ανεβήκαμε στη League A του Nations League. Ακόμα δεν έχουμε πετύχει κάποιον μεγάλο στόχο. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί με σεβασμό στον αντίπαλο.

Εύκολο είναι να έχουμε έναν θαυμασμό σαν λαός που μας διακρίνει, όμως έχουμε δύο ημέρες να προετοιμαστούμε για ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν μπορώ να θεωρήσω χαμηλού επιπέδου τη Λευκορωσία. Εγώ ξέρω, όπως και οι παίκτες πόση ώρα περάσαμε αναλύοντας τον αντίπαλο, τη σημασία του παιχνιδιού.

Αν ήσασταν παρών μαζί μας θα πιστεύατε ότι παίζαμε με μια ομάδα πιο υψηλού επιπέδου από εμάς. Προετοιμαστήκαμε σοβαρά και θα κάνουμε το ίδιο και με τη Δανία. Δεν έχουμε φόβο απέναντί τους. Είμαστε καλή ομάδα, παίζουμε στην έδρα μας.

Αν θα θέλατε να προσθέσατε ένα στοιχείο από όσα αναφέρατε για τη Δανία: Θα μας χρειαστεί μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Υπήρχαν στιγμές που και σήμερα δεν αξίζει σχολιασμού μετά το 5-1.

Όμως επειδή προσπαθούμε να λειτουργήσουμε τέλεια, έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση. Ο αντίπαλος δεν το εκμεταλλεύτηκε, όμως υπήρχαν κενά όταν έγινε πάνω-κάτω το παιχνίδι. Υπήρχαν αρκετά κενά, μεγαλύτερες αποστάσεις από το φυσιολογικό.

Αυτό κόντρα στη Δανία που έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα θα μπορεί να μας κοστίσει», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.