LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία: Η πρώτη μάχη της Εθνικής για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026
Οnsports team 05 Σεπτεμβρίου 2025, 21:26
MUNDIAL

LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία: Η πρώτη μάχη της Εθνικής για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026

Δείτε LIVE την εξέλιξη της πρεμιέρας της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με αντίπαλο τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η Ελλάδα υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λευκορωσία, στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Στη «μάχη» της πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ρίχνεται η Εθνική, η οποία αρχίζει την προσπάθειά της στον 3ο όμιλο με δύο εντός έδρας παιχνίδια.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται σήμερα (5/9, 21:45) τη Λευκορωσία και θα επιδιώξει να μπει με το... δεξί στα προκριματικά του Μουντιάλ, παίρνοντας, παράλληλα, «ώθηση» ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης της προσεχούς Δευτέρας (8/9, 21:45) με τη Δανία, η οποία μετείχε τον Μάρτιο στα προημιτελικά του Nations League, αλλά αποκλείστηκε από τη -μετέπειτα κάτοχο του τροπαίου- Πορτογαλία.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ελλάδα - Λευκορωσία


MUNDIAL

Ελλάδα – Λευκορωσία: Η ενδεκάδα της Εθνικής για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

Ελλάδα – Λευκορωσία: Η ενδεκάδα της Εθνικής για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

BASKET LEAGUE
AEK: Η «Ένωση» ανοίγει ξανά τις πόρτες για τους μικρούς φίλους της
32 λεπτά πριν AEK: Η «Ένωση» ανοίγει ξανά τις πόρτες για τους μικρούς φίλους της
EUROBASKET
Euroleague 2025: Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κορυφαία φάση της ημέρας
1 ώρα πριν Euroleague 2025: Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κορυφαία φάση της ημέρας
MUNDIAL
LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία: Η πρώτη μάχη της Εθνικής για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026
2 ώρες πριν LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία: Η πρώτη μάχη της Εθνικής για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026
MUNDIAL
Ελλάδα – Λευκορωσία: Η ενδεκάδα της Εθνικής για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
3 ώρες πριν Ελλάδα – Λευκορωσία: Η ενδεκάδα της Εθνικής για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
