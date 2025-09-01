Ομάδες

Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε το… ταξίδι για το Μουντιάλ 2026 – Πρώτη προπόνηση πριν τα προκριματικά
INTIME SPORTS
Onsports team 01 Σεπτεμβρίου 2025, 23:08
MUNDIAL

Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε το… ταξίδι για το Μουντιάλ 2026 – Πρώτη προπόνηση πριν τα προκριματικά

Την πρώτη της προπόνηση, ενόψει των πρώτων αγώνων της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδας.

Η αφετηρία έγινε στις εγκαταστάσεις του Ρέντη και στόχος είναι ο τερματισμός να γίνει στα γήπεδα της Αμερικής.

Όπως υπογράμμισε κι ο Ιβάν Γιαβάνοβιτς στις δηλώσεις του, μεγάλος στόχος είναι η παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκινάει με δύο εντός έδρας ματς κόντρα σε Λευκορωσία (05/09) και Δανία (08/09).

Οι διεθνείς συγκεντρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (01/09) και το απόγευμα πραγματοποίησαν την πρώτη προπόνησή τους. Κάποιοι έκαναν αποφόρτιση, καθώς είχαν υποχρεώσεις με τις ομάδες τους, ενώ άλλοι δούλεψαν πιο εντατικά.

Να θυμίσουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης τέθηκε νοκ άουτ, λόγω τραυματισμού και στη θέση του έχει κληθεί ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση, αλλά όπως όλα δείχνουν δεν είναι κάτι ανησυχητικό.



