Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλήθηκε εσπευσμένα στην Εθνική Ελλάδας ο Κυριακόπουλος

Onsports Team

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος αντικαθιστά τον Δημήτρη Γιαννούλη στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα σημαντικά ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

Ο τραυματισμός του Δημήτρη Γιαννούλη στη χθεσινή (30/8) αναμέτρηση της Αουγκσμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου αλλάζει τα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος κλήθηκε εκτάκτως στην αποστολή της Εθνικής ομάδας για τις εντός έδρας αναμετρήσεις με την Λευκορωσία (5/9) και την Δανία (8/9), που θα διεξαχθούν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού, θα βρεθεί τη Δευτέρα (1/9) σε ξενοδοχείο των νοτίων προαστίων, μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς, οι οποίοι συναποτελούν την αποστολή της εθνικής ομάδας και είναι οι εξής:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Γιαννούλης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας και Δουβίκας.