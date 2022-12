Με τα vivo Smartphones ζεις το Μουντιάλ του Κατάρ πιο έξυπνα!

Onsports Team

Οι ιδιαιτερότητες του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου, λοιπόν, είναι πολλές, με πρώτη και κύρια το ότι διεξάγεται μέσα στον χειμώνα -από τις 20 του Νοέμβρη μέχρι τις 18 του Δεκέμβρη, για να είμαστε ακριβείς, ενώ οι αγώνες της χιαστί φάσης ξεκινούν από τις 3 Δεκεμβρίου και μετά. Τι σημαίνει αυτό; Πως τώρα το Μουντιάλ κορυφώνεται, η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη και η αγωνία χτυπάει κόκκινο, καθώς το ενδιαφέρον όλων μας εκτοξεύεται, καθώς κάθε ώρα και στιγμή θέλουμε να μαθαίνουμε τα πάντα γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η αλήθεια είναι πως είναι λιγάκι δύσκολο να σταματήσουν επί ένα μήνα όλες μας οι δραστηριότητες για να μπορέσουμε να απολαύσουμε γκολ και φάσεις σε υψηλή ανάλυση και απευθείας μετάδοση -όμως, εμείς μπορούμε πράγματι να τα συνδυάσουμε όλα, χάρη στο υψηλής τεχνολογίας κινητό μας τηλέφωνο: Το vivo Y35!

Οι τεχνολογικές απαιτήσεις των ποδοσφαιρόφιλων και το vivo Y35

Τι ζητάει, λοιπόν, κάθε «αγνός ποδοσφαιρόφιλος» από το κινητό του σε αυτό το Μουντιάλ; Ζητάει φυσικά πολύ καλή οθόνη -και το vivo Y35 διαθέτει LCD 6.58’’ HD+, με φωτεινότητα 530nits, που διασφαλίζει με πάσα βεβαιότητα ότι δεν θα χάσουμε ούτε την πιο αμφισβητούμενη περίπτωση off side. Ζητάει, βέβαια, και πολύ δυνατή μπαταρία, όπως την μπαταρία 5000mAh με έξυπνη διαχείριση ενέργειας, που έχει το vivo Y35, καθώς, εκτός του ότι στην πρώτη φάση το ένα ματς διαδέχεται το άλλο, υπάρχουν και τα πολύ σημαντικά after match προγράμματα -που μεταξύ άλλων εκτυλίσσονται και μεταξύ κολλητών. Με πολύ απλά λόγια, πώς θα μπορέσεις να εξηγήσεις στον κολλητό πως ναι, ήταν off side, ότι ναι σωστά ακυρώθηκε το γκολ ή ότι κρίμα χάθηκε η ευκαιρία, αν δεν του στείλεις το κατάλληλο σέλφι βίντεο, ακόμα και μέσα στην άγρια νύχτα;

Διότι, με το vivo Y35, μπορούμε να βγάζουμε τέλειες φωτογραφίες ακόμα και στο σκοτάδι, ενώ χάρη στον σταθεροποιητή που διαθέτει, τα βίντεό μας είναι καθαρά και ευκρινέστατα. Συγκεκριμένα, το Y35 διαθέτει τριπλή κύρια κάμερα ΑΙ (50MP + 2MP + 2MP), έχει πολύ δυνατά αποτελέσματα στη νυχτερινή φωτογράφιση σε κύρια και σέλφι κάμερα, που είναι μάλιστα 16MP! Αξίζει να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι ο ρυθμός ανανέωσης οθόνης που διαθέτει είναι 90Hz, χαρακτηριστικό που θεωρείται «εξαιρετικό» για την κατηγορία τιμής του συγκεκριμένου μοντέλου. Τέλος, για να γίνει πιο σαφές με βάση ποια στοιχεία του μπορεί το συγκεκριμένο smartphone να είναι τόσο «μπροστά» στις φωτογραφίες και τα βίντεο, αρκεί να αναφέρουμε ότι διαθέτει διάφραγμα φακών σέλφι κάμερας f/2.0 (26MP) και διάφραγμα φακών κύριας κάμερας οπίσθια f/1.8 (50MP) + f/2.4 (2MP) + f/2.4 (2MP)!

Ένα smartphone που ικανοποιεί στο έπακρο κάθε μας απαίτηση

Το vivo Y35 είναι το smartphone που όλοι θέλουμε, καθώς συνδυάζει τόσο το στυλ του, όσο και τις μεγάλες επιδόσεις του, στην πιο οικονομική τιμή. Με επιλογή για πορτραίτα και λήψη βίντεο υψηλής ανάλυσης που δεν «χάνει» ούτε στο upload, ούτε στο share, για μαγικές πανοραμικές φωτογραφίες, αλλά και για παραγωγή περιεχόμενου Time lapse & Pro που δίνει κορυφαία αισθητική και άλλου επιπέδου δυναμική στα προσωπικά μας προφίλ στα social media, γίνεται απαραίτητο εργαλείο για κάθε σύγχρονο άνθρωπο που θέλει να βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις και να προοδεύει παράλληλα με τα τεχνολογικά άλματα της εποχής.

Ας μην ξεχνάμε πως το Y35 έρχεται στα χρώματα Golden Dawn & Dark Blue/Black, ζυγίζει μόλις 188γρ., διαθέτει επιλογή γρήγορης φόρτισης 18W, αλλά και ξεκλείδωμα με πλευρικό δακτυλικό αποτύπωμα – για να είμαστε και να αισθανόμαστε ασφαλείς, ανά πάσα ώρα και υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όμως, και αφήσαμε για το τέλος είναι πως διαθέτει μνήμη 8GΒ RAM και 256GB ROM, γεγονός που ουσιαστικά σημαίνει σχεδόν απεριόριστες αποθηκευτικές δυνατότητες.

Έτσι λοιπόν, το vivo Y35 γίνεται το κινητό που θα μας συντροφεύσει και στην τελική φάση Μουντιάλ για να δούμε τους αγώνες, για να μην χάσουμε λεπτό, όπου κι αν βρισκόμαστε και κυρίως για να είμαστε βέβαιοι πως κι εμείς, χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη, δίνουμε το παρόν σε αυτό το «έξυπνο» Παγκόσμιο Κύπελλο, δίνουμε το παρόν στα γήπεδα του Κατάρ!