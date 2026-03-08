Ομάδες

Νέα γκέλα για τη Μπέτις πριν τον Παναθηναϊκό
Onsports Team 08 Μαρτίου 2026, 19:33
EUROPA LEAGUE / Μπέτις

Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού για τους “16” του Europa League γνώρισε την ήττα από τη Χετάφε με 2-0, με την ομάδα του Πελγκρίνι να είναι σε κρίση. 

Σε πολύ δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η Μπέτις, λίγες ημέρες πριν από τον πρώτο αγώνα για τους “16” του Europa League με τον Παναθηναϊκό. 

Η ισπανική ομάδα που προέρχεται από δύο συνεχόμενη ισοπαλίες, γνώρισε την ήττα στο… ρελαντί από την Χετάφε με 2-0, με τον Πελγκρίνι να είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 

Σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Φεμένια στο 28’ που άνοιξε το σκορ με σκαστό σουτ, ενώ στο 45+2 ο Σατριάνο έκανε το 2-0 με ψηλοκρεμαστό πλασέ. 

Έτσι η Χετάφε ανέβηκε στην 9η θέση με 35 βαθμούς, ενώ η Μπέτις έμεινε στην 5η θέση και στους 43 βαθμούς, στο -11 από την 4η Βιγιαρεάλ. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για την Μπέτις στη La Liga ύστερα από τις 25 Ιανουαρίου και το 2-1 από την Αλαβές.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής

  • Θέλτα – Ρεάλ 1-2 
  • Οσασούνα – Μαγιόρκα 2-2
  • Λεβάντε – Ζιρόνα 1-1
  • Ατλέτικο – Σοσιεδάδ 3-2
  • Αθλέτικ – Μπαρτσελόνα 0-1
  • Βιγιαρεάλ – Έλτσε 2-1
  • Χετάφε – Μπέτις 2-0
  • 08/03 19:30 Σεβίλλη – Ράγιο Βαγεκάνο
  • 08/03 22:00 Βαλένθια – Αλαβές
  • 09/03 22:00 Εσπανιόλ – Οβιέδο

 

 

 



