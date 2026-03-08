Νέα γκέλα για τη Μπέτις πριν τον Παναθηναϊκό

Onsports Team

Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού για τους “16” του Europa League γνώρισε την ήττα από τη Χετάφε με 2-0, με την ομάδα του Πελγκρίνι να είναι σε κρίση.

Σε πολύ δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η Μπέτις, λίγες ημέρες πριν από τον πρώτο αγώνα για τους “16” του Europa League με τον Παναθηναϊκό.

Η ισπανική ομάδα που προέρχεται από δύο συνεχόμενη ισοπαλίες, γνώρισε την ήττα στο… ρελαντί από την Χετάφε με 2-0, με τον Πελγκρίνι να είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Φεμένια στο 28’ που άνοιξε το σκορ με σκαστό σουτ, ενώ στο 45+2 ο Σατριάνο έκανε το 2-0 με ψηλοκρεμαστό πλασέ.

Έτσι η Χετάφε ανέβηκε στην 9η θέση με 35 βαθμούς, ενώ η Μπέτις έμεινε στην 5η θέση και στους 43 βαθμούς, στο -11 από την 4η Βιγιαρεάλ. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα για την Μπέτις στη La Liga ύστερα από τις 25 Ιανουαρίου και το 2-1 από την Αλαβές.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής