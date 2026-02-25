Θέλτα – ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ κι ο Μύθου | Λουτσέσκου: «Ο “Ντέλιας” μου είπε “θα περάσουμε”»

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Ο Ανέστης Μύθου τέθηκε νοκ άουτ από την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, για τα playoffs του Europa League – Όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου για το ματς του Βίγκο και την… πρόβλεψη του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη (26/02, 22:00) τη Θέλτα στο Μπαλαΐδος, στη ρεβάνς της ήττας με 2-1 στην Τούμπα.

Στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ραζβάν Λουτσέσκου προστέθηκε ακόμη ένα, καθώς ο Ανέστης Μύθου δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τον «Δικέφαλο του Βορρά», καθώς ανέβασε πυρετό. Να θυμίσουμε ότι εκτός παραμένουν οι Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοβ, Πέλκας, Μέιτε, Λόβρεν, Τάισον, Παβλένκα και Ζίβκοβιτς.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Θέλτα, ο Ρουμάνος τεχνικός αναφέρθηκε στο δύσκολο πρόγραμμα που έχει «κοστίσει» στον ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την πεποίθηση του Γιάννη Κωνσταντέλια ότι οι Θεσσαλονικείς θα καταφέρουν να προκριθούν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λουτσέσκου

Για τον Μπιάνκο που μίλησε από πλευράς των παικτών: «Είναι τρομερός επαγγελματίας, αφοσιωμένος στην ομάδα, όταν θα είναι εκνευρισμένος θα το δείξει μόνο σε εμένα, με τους συμπαίκτες του θα είναι εξαιρετικός. Είναι ένας παίκτης που θα ήθελε κάθε προπονητής στην ομάδα του».

Για τη ρεβάνς με τη Θέλτα: «Δεν είναι εύκολη η αποστολή μας, ούτε ήταν στο πρώτο παιχνίδι. Όπως και τότε, έτσι και τώρα είχαμε κι άλλα μεγάλα παιχνίδια πριν ή μετά. Αντιμετωπίσαμε τη Θέλτα σε μια περίεργη περίοδο για εμάς, σε απίστευτα δύσκολο πρόγραμμα…

Είχαμε απανωτά ντέρμπι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, το Κύπελλο, είχαμε Ευρώπη με Θέλτα και Λιόν… Δεν ξέρω αν άλλη ομάδα έχει παίξει τόσα ζόρικα ματς… Δεν ήταν καθόλου εύκολο για εμάς. Σε αυτό το επίπεδο πιέζεσαι περισσότερο από ποτέ.

Δεν είναι εύκολο πνευματικά να παίζεις δυο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με τον Άρη, να έχεις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις… Δεν έρχεσαι, όμως, κάθε χρόνο αντιμέτωπος με τέτοιες εμπειρίες και καταστάσεις.

Βελτιώνεται η ομάδα ως σύνολο. Άλλα χρόνια χάναμε παιχνίδια, τώρα η μοναδική μας ήττα ήταν από τη Θέλτα στην Τούμπα και δεν χάνουμε παιχνίδια. Έχουμε έρθει να δώσουμε τη μάχη μας και να πιέσουμε τους εαυτούς μας. Περισσότερα πράγματα έχει να χάσει η Θέλτα, παρά εμείς».

Για τη διαχείριση του ρόστερ εν μέσω προβλημάτων: «100% θα έκανα το ίδιο, δεν υπάρχει άλλη επιλογή… Στο πρωτάθλημα είμαστε σε καλή θέση και με ματς λιγότερο, είμαστε στον τελικό του Κυπέλλου, έχουμε παίξει συνεχόμενα σκληρά παιχνίδια.

Τώρα έχουμε βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση στην Ευρώπη, αλλά δεν μπορεί οποιαδήποτε ομάδα να παίζει συνεχώς με τόσο δυνατές και έμπειρες ομάδες, με τόσα προβλήματα, όσα έχουμε αντιμετωπίσει εμείς. Δεν ήταν μόνο οι τραυματισμοί, ήταν και οι αρρώστιες όλο αυτό το διάστημα…

Δεν ήταν εύκολο. Έχω μόνο λόγια ευγνωμοσύνης να πω γι’ αυτά τα παιδιά που δίνουν συνεχώς τα πάντα. Κάθε φορά βγάζαμε αντίδραση, αντιλαμβανόμασταν την κάθε περίσταση και κρατούσαμε την αυτοπεποίθησή μας ψηλά. Και κάπως έτσι καταφέρναμε να δίνουμε συνεχώς μάχες. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει περισσότερα παιχνίδια, ενδεχομένως ναι. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και οι καλές και οι κακές περίοδοι… Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ν’ αντιδράς με τον καλύτερο τρόπο».

Για τις πιθανότητες του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ματς με τη Θέλτα: «Δεν πρέπει να ρωτάς ποτέ έναν προπονητή ή έναν παίκτη αν υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες πρόκρισης… Αν δεν το πιστεύεις, γιατί να έρθεις να παίξεις; Ο Ντέλιας μου είπε “κόουτς θα περάσουμε, γιατί είναι ποδόσφαιρο… Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί…”. Θα πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη που κάναμε στο πρώτο ματς, θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει να μιλάμε διαφορετικά με ένα πιθανό 2-2 αν ο Χατσίδης είχε φέρει την μπάλα μπροστά για τον Γερεμέγιεφ…».

Μπιάνκο: «Ο ΠΑΟΚ πάντα παίζει για τη νίκη»

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου. Αναλυτικά όσα είπε:

«Περιμένω να περάσουμε. Η προσέγγισή μας είναι ίδια κάθε φορά. Δεν βγαίνουμε στο γήπεδο για ισοπαλία ή ήττα, περιμένουμε να πάρουμε την πρόκριση.

Ο κόουτς αποφασίζει τα πάντα κάθε φορά. Εγώ απλά παίζω. Ο κόουτς θα μου πει αν θα παίξω στα χαφ, στην πτέρυγα… Είναι το ίδιο για μένα, είτε παίζω στο 6 είτε στο 8 είτε στο 10.

Στην προηγούμενη παρουσία μας εδώ, ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση. Και τώρα, όμως, έχουμε τραυματίες σε αυτή την επίσκεψη, αλλά δεν θα πρέπει ν’ αποτελεί δικαιολογία αυτό. Είμαστε πολύ καλύτεροι πνευματικά τώρα, απ’ ό,τι ήμασταν πριν από μερικούς μήνες που είχαμε έρθει ξανά εδώ. Ξέρουμε τις δυνάμεις μας. Τώρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.

Στο ποδόσφαιρο κερδίζεις και χάνεις. Έτσι είναι… Μπορεί να κερδίσεις σε μια κακή μέρα και να χάσεις σε μια πολύ καλή μέρα. Είναι περίεργο σπορ...».