Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Εκπλήξεις από Μπενίτεθ στο βασικό σχήμα
Onsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 21:14
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Με Ρενάτο Σάντσες στην ενδεκάδα οι «πράσινοι», ξεκινά και ο Πάντοβιτς μαζί με τον Τετέι – Οι επιλογές του Ισπανού τεχνικού.

Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολο έργο απέναντι στην εξαιρετική ανασταλτικά και αήττητη στο Europa League, Βικτόρια Πλζεν. Ο Ράφα Μπενίτεθ εκπλήσσει με τα πρόσωπα που επιλέγει για την ενδεκάδα, διατηρώντας την τριάδα στα μετόπισθεν.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Λαφόν. Στην άμυνα οι Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά. Δεξιά όλη την πλευρά ο Καλάμπρια και αριστερά ο Κυριακόπουλος.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, επιλέγει ο Ισπανός τεχνικός την εμπειρία των Ρενάτο Σάντσες και Μπακασέτα. Ο Ταμπόρδα μαζί με τον Πάντοβιτς θα δίνουν βοήθειες στον Τετέι που κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο.

Στον πάγκο για τον Παναθηναϊκό οι: Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Ερνάντεθ, Σιώπης, Ζαρουρί, Αντίνο, Τσέριν, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.



