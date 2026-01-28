Λόβρεν: «Μεγάλη τραγωδία για την κοινωνία του ΠΑΟΚ»

Onsports Team

Οι δηλώσεις του Κροάτη στόπερ στη συνέντευξη Τύπου την παραμονή του αγώνα με την Λιόν.

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε ο Ντέγιαν Λόβρεν, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Λιόν στο «Γκρουπάμα Στάντιουμ» (Πέμπτη 29/1, 22:00), για την 8η αγωνιστική – τελευταία – της League Phase του UEFA Europa League.

Ο 36χρονος Κροάτης κεντρικός αμυντικός στάθηκε, όπως ήταν φυσικό, στην τραγωδία της Ρουμανίας, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Αναλυτικά:

«Είναι μεγάλη τραγωδία για την κοινωνία του ΠΑΟΚ. Όχι μόνο για μας, αλλά για οποιονδήποτε οπαδό στον κόσμο. Νιώθουν τον πόνο και δεν είναι εύκολο για κανέναν. Δεν μπορείς να βρεις λέξεις για αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει λύπη μέσα μας, όμως έχουμε έξτρα κίνητρο. Ξέρουμε πόσο μας αγαπάνε οι οπαδοί, ταξιδεύουν ώρες-μέρες για αυτό. Πρέπει να πάρουν κάτι πίσω, ας κάνουμε έστω αυτό.

Είναι όμορφο να γυρνάω εδώ. Είναι όμορφο να γυρνάς σε πρώην ομάδα σου, να βλέπεις πρώην συμπαίκτες και ανθρώπους της ομάδας-πόλης. Δεν θέλω να σκέφτομαι κάτι αρνητικό γύρω από τη Λιόν. Έχω σεβασμό για την ομάδα και τις δυσκολίες της. Όλοι θέλουν να μείνουν και να έχουν επιτυχίες, όμως δεν συμβαίνει πάντα. Έδωσα τα πάντα για τη Λιόν. Δεν είμαι ευχαριστημένος όπως τελείωσε, όμως είναι μέρος του ποδοσφαίρου.

Είναι διαφορετική από όταν έφυγα. Παίζουν ποδόσφαιρο με νέο προπονητή. Υπάρχει εμπιστοσύνη σε νέους παίκτες και φαίνεται στα αποτελέσματα, ειδικά στην Ευρώπη. Τα πηγαίνουν εξαιρετικά και δεν είναι μακριά και στο πρωτάθλημα. Είναι μία νέα εποχή».