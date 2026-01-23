Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα ξανά στην 11η θέση και κοιτά πιο ψηλά

Οnsports Team

Τα δεδομένα για την Ελλάδα μετά τις προκρίσεις Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στη νοκ άουτ φάση του Europa League.

Η μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις (2-0), αλλά και η ισοπαλία του Παναθηναϊκού στην έδρα της Φερεντσβάρος (1-1) στο Europa League, πρόσθεσαν νέους πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο στην κατάταξη της UEFA.

Συγκεκριμένα πρόσφεραν άλλους 600 βαθμούς και επανέφεραν την Ελλάδα στην 11η θέση της βαθμολογία της UEFA, έχοντας ως μεγάλο και «στρατηγικό» στόχο την κατάκτηση της 10ης θέσης, που θα χαρίσει απευθείας εισιτήριο Champions League στον πρωταθλητή του 2027.

Αναλυτικά η βαθμολογία:

09. Τουρκία 48.325 (3/5)

10. Τσεχία 46.325 (4/5)

11. Ελλάδα 44.862 (4/5)

12. Πολωνία 44.625 (3/4)

13. Δανία 40.356 (2/4)

14. Νορβηγία 39.187 (2/5)

15. Κύπρος 34.943 (3/4)

*Σε παρένθεση ο αριθμός των ομάδων που ξεκίνησαν και πόσες συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια:

10η ΘΕΣΗ

--------

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

-----------

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League