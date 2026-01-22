Ομάδες

LIVE CHAT Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Ο καθοριστικός αγώνας για το Europa League
Οnsports Τeam 22 Ιανουαρίου 2026, 21:43
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός / Φερεντσβάρος

Παρακολουθήστε και σχολιάστε από το LIVE CHAT του Onsports τον αγώνα Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Έχοντας στόχο να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα από την ΑΕΚ, αλλά και παράλληλα να κάνει σημαντικό βήμα εξασφάλισης της συνέχειάς του στο Europa League, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται κόντρα στην Φερεντσβάρος στην Βουδαπέστη.

Οι Ούγγροι με 14 βαθμούς είναι στην 6η θέση. Προέρχονται από απραξία, καθώς αυτός είναι ο πρώτος τους αγώνας για το 2026. Ενώ έχασαν (έφυγαν) τους Βάργκα και Τοθ (ο πρώτος πήγε στην ΑΕΚ).

Το «τριφύλλι» από την άλλη, έχει 10 βαθμούς και είναι στην 15η θέση. Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του αρκούν για την πρόκριση. Όμως οι «πράσινοι» που προέρχονται απ’ την βαριά ήττα του ντέρμπι με την ΑΕΚ, θέλουν να αντιδράσουν και να «σφραγίσουν» την συνέχειά τους. Διατηρώντας ελπίδες ακόμη και για οκτάδα ή έστω καλύτερο πλασάρισμα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει στη διάθεσή του τον Τζούρισιτς, ενώ είναι στην αποστολή ο Κάτρης. Τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρόμα, οπότε το αποψινό ματς μοιάζει με ευκαιρία για αποτέλεσμα ουσίας και αυτοπεποίθησης.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση από το LIVE CHAT του Onsports:



