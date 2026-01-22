Στο ξενοδοχείο της Μπέτις ο Μορόν

Οnsports Τeam

Ο παίκτης του Άρη επισκέφτηκε την πρώην ομάδα του λίγες ώρες πριν από το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και τους συνέστησε προσοχή λόγω Τούμπας.

Ένας παλιός γνώριμος των Ανδαλουσιανών και «εχθρός» του ΠΑΟΚ, βρέθηκε χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή της Μπέτις.

Ο λόγος για τον Λορέν Μορόν ο οποίος είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί την πρώην ομάδα του και να συνομιλήσει για αρκετή ώρα με παλιούς συμπαίκτες και φίλους του. Ο Μορόν τα είπε για αρκετή ώρα με τον Μάνουελ Πελεγκρίνι αλλά και με τους Λο Σέλσο, Ρόκα και αρκετούς ακόμα παίκτες της ομάδας, όπως φαίνεται και από το βίντεο που ανήρτησε η ομάδα της Ανδαλουσίας.

«Η Τούμπα είναι από τις πιο απαιτητικές έδρες στην Ελλάδα. Ο κόσμος πιέζει, η ατμόσφαιρα είναι καυτή και ο ΠΑΟΚ έχει δυνατή ομάδα. Θα είναι ωραίο ματς, αλλά ο Μπέτις έχει την ποιότητα να επιβληθεί – αρκεί να το δείξει στο γήπεδο» είπε ο Μορόν σε δηλώσεις που έκανε σε ισπανικό μέσο ενώ τόνισε ότι η πρώην ομάδα του μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής. «Το ρόστερ είναι δυνατό και όποιος μπαίνει από τον πάγκο ανεβάζει επίπεδο. Η περσινός χαμένος τελικός ήταν πικρός, αλλά βοήθησε ως εμπειρία. Η Μπέτις έχει τα φόντα να φτάσει ξανά στη διοργάνωση μέχρι το τέλος».