Πρόεδρος Μπέτις για ματς με ΠΑΟΚ: «Παρά τις απουσίες, πάμε στην Θεσσαλονίκη με μεγάλη αισιοδοξία»

Οnsports Team

Παρά τα σημαντικά προβλήματα απουσιών που αντιμετωπίζει η Μπέτις ενόψει της αναμέτρησης στην Τούμπα, ο πρόεδρος του συλλόγου, Άνχελ Χάρο, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ομάδα μπορεί να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Οι Ανδαλουσιάνοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα με οκτώ απουσίες, γεγονός που αναγκάζει τον Μανουέλ Πελεγκρίνι να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον. Παρ’ όλα αυτά, ο Χάρο, κατά την αναχώρηση της αποστολής, υπογράμμισε την εμπιστοσύνη του στο αγωνιστικό πρόσωπο που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής η ομάδα στη διοργάνωση.

«Δεν είμαστε απλώς αισιόδοξοι, είμαστε πολύ αισιόδοξοι, κυρίως λόγω της εικόνας που έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν παίκτες εκτός, όμως το σύνολο είναι απόλυτα συγκεντρωμένο και πιστεύω ότι μπορούμε να φύγουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Μπέτις συνέδεσε μάλιστα άμεσα το αποτέλεσμα του αγώνα με την προοπτική της απευθείας πρόκρισης στη φάση των «16», εκτιμώντας ότι το όριο για την πρώτη οκτάδα θα διαμορφωθεί στους 17-18 βαθμούς. Όπως ανέφερε, μια νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ θα εξασφάλιζε ουσιαστικά την παρουσία της ομάδας στην οκτάδα, ενώ ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση, ένας βαθμός στην τελευταία αγωνιστική στο «Λα Καρτούχα» απέναντι στη Φέγενορντ θα αρκούσε για να «κλειδώσει» την πρόκριση και να αποφευχθούν τα νοκ άουτ του Φεβρουαρίου.