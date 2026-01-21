ΠΑΟΚ: «Η ομάδα βγάζει τον καλύτερο της εαυτό στα δύσκολα» - Οι δηλώσεις του Τσιφτσή πριν την Μπέτις

Ο 26χρονος τερματοφύλακας υπογράμμισε ότι ο ΠΑΟΚ είναι φτιαγμένος για να ανταποκρίνεται στα δύσκολα παιχνίδια και στις μεγάλες προκλήσεις.

Ο Τσιφτσής στάθηκε στη νοοτροπία που χαρακτηρίζει τον «Δικέφαλο του Βορρά», τονίζοντας πως η ομάδα είναι έτοιμη να παλέψει, να δείξει χαρακτήρα και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο, σε ένα ματς υψηλών απαιτήσεων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντώνης Τσιφτσής κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν το ματς με την Μπέτις:

Για το πως προετοιμάζεται η ομάδα και πως είναι μετά από ένα διάστημα δύσκολων αγώνων και ιώσεων: «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε αρκετά προβλήματα με αυτό το θέμα, αλλά είμαστε σε καλή περίοδο. Έχουμε αναλύσει τον αντίπαλο με τον προπονητή, έχουμε εστιάσει στα θετικά και στα αρνητικά του. Πιστεύω πως θα είμαστε 100% έτοιμοι για να ανταποκριθούμε στον αγωνιστικό χώρο σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα».

Για τον χαρακτήρα που βγάζει ο ΠΑΟΚ φέτος στα μεγάλα παιχνίδια: «Η ομάδα αυτή βγάζει τον καλύτερο της εαυτό στα δύσκολα παιχνίδια και όταν δεν είναι καλή η περίοδος. Είχαμε τρία δύσκολα ματς σερί, κάναμε 3/3 και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. Είμαστε αυτή την στιγμή σε καλή κατάσταση».

Για την αμυντική βελτίωση του ΠΑΟΚ: «Ένα παιχνίδι δεν τελειώνει στο 60ο λεπτό, για μένα ο στόχος μου είναι να μην δέχεται η ομάδα γκολ. Έχουμε βελτιωθεί πολύ στο αμυντικό κομμάτι, δεν δεχόμαστε εύκολα φάσεις όπως στην αρχή της σεζόν και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για αυτό. Είναι σημαντικό να μην δεχόμαστε γκολ και να κερδίζουμε».

Για τον εσωτερικό ανταγωνισμό φέτος στους τερματοφύλακες και για την δική του σεζόν μέχρι τώρα: «Δεν κοιτάζω τα στατιστικά, εμένα με ενδιαφέρει να κερδίζουμε. Είτε παίζω εγώ, είτε άλλος τερματοφύλακας με ενδιαφέρει η νίκη πρώτα. Έχουμε ένα υγιή ανταγωνισμό στο γκρουπ των τερματοφυλάκων. Ο Γίρι είναι ένας τερματοφύλακας με τεράστια εμπειρία, κάθε μέρα μας δείχνει πράγματα και πρέπει να τα ακούμε. Δουλεύουμε πολύ καλά, όπως είδατε και ο Μοναστηρλής μπήκε με τον Ατρόμητο και έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι».