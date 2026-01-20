ΠΑΟΚ: Παραμένει εκτός ο Κωνσταντέλιας, αμφίβολος με Μπέτις - Επέστρεψε ο Μεϊτέ

Eurokinissi

Οnsports Team

Ο Σουαλιό Μεϊτέ επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας παραμένει εκτός, δύο ημέρες πριν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπέτις, για της 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική φάση της προετοιμασίας του για την αναμέτρηση της Πέμπτης (22/01) με το βασικό ερωτηματικό αφορά τη διαθεσιμότητα του Έλληνα μεσοεπιθετικού.

Ο Κωνσταντέλιας έμεινε για έκτη συνεχόμενη ημέρα εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο νεαρός διεθνής δεν πιέζεται, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί καθημερινά την κατάστασή του και να αξιολογεί την εξέλιξή της.

Στο ιατρικό δελτίο παραμένει και ο Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας του. Αντίθετα, διαθέσιμοι είναι πλέον οι Σουαλιό Μεϊτέ, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Γίρι Παβλένκα, με τον ΠΑΟΚ να αποφεύγει νέα προβλήματα τραυματισμών σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο χρονικό σημείο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ, η προπόνηση περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική δουλειά και οικογενειακό διπλό.

Την Τετάρτη (21/1) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:00 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, ενώ νωρίτερα, στις 12:00, θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να πλαισιώνεται από τον Αντώνη Τσιφτσή.