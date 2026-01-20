Ομάδες

Μπέτις: Χωρίς Άντονι και συνολικά με 8 απουσίες κόντρα στον ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 20 Ιανουαρίου 2026, 16:18
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

Μπέτις: Χωρίς Άντονι και συνολικά με 8 απουσίες κόντρα στον ΠΑΟΚ

Χωρίς τον τραυματία Άντονι θα έρθει στην Ελλάδα η Μπέτις για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για το Europa League.

Επιβεβαιώθηκε η απουσία του Βραζιλιάνου σταρ για το μεγάλο παιχνίδι της Τούμπας κόντρα στον Δικέφαλο (22/1 19:45), με τους Ανδαλουσιάνους να ταξιδεύουν με οκτώ απουσίες.

Πιο συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Άντονι, Ίσκο, Κούτσο, Μπεγερίν, Ρικέλμε, Άμραμπατ και Φίρπο, ενώ τιμωρημένος είναι ο Σεντρίκ Μπακαμπού.

Κανονικά το «παρών» στην αποστολή δίνει ο Άμπντε Εζαλζουλί, ο οποίος όμως μετά την επιστροφή του από το Μαρόκο δεν έχει προπονηθεί ακόμα σε φουλ ρυθμούς.

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι συμπεριέλαβε και πέντε νεαρούς παίκτες στην αποστολή και συγκεκριμένα τους Μοράντε, Μαρίνα, Ντε Ρόα, Κοραλέχο και Πέρεθ.

Αναλυτικά η αποστολή της Μπέτις:

Τερματοφύλακες: Βαγιές, Λόπες, Αντριάν

Αμυντικοί: Ροντρίγκες, Ορτίζ, Νατάν, Γιορέντε, Γκόμες, Μπάρτρα, Ντε Ρόα

Μέσοι: Αλτιμίρα, Ντεόσα, Ρόκα, Πέρεθ, Κοραλέχο

Επιθετικοί: Εζαλζουλί, Φορνάλς, Ρουϊμπάλ, Λο Σέλσο, Άβιλα, Γκαρσία, Μοράντε, Μαρίνα



