Sold out η Τούμπα για το παιχνίδι με την Μπέτις
Οnsports Τeam 20 Ιανουαρίου 2026, 14:11
EUROPA LEAGUE / Μπέτις / ΠΑΟΚ

«Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια του αγώνα με την Μπέτις, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει sold out!

Μέσα σε λίγες ώρες οι φίλοι του ΠΑΟΚ έκαναν... καπνό τα διαθέσιμα εισιτήρια κόντρα στην ομάδα της Ανδαλουσίας, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει sold out.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ψάχνει να «σφραγίσει» την πρόκρισή της στις 24 καλύτερες ομάδες του Europa και θα έχει την υποστήριξη περισσότερων από 25,000 «ασπρόμαυρων», που θα κατακλύσουν το γήπεδο της Τούμπας.

Την ίδια στιγμή στη Θύρα 8 του γηπέδου θα βρεθούν και Ισπανοί υποστηρικτές της Μπέτις, η οποία εξασφάλισε 1450 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων της.
 
 


