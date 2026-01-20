Ο Σότσα «σφυρίζει» στο ΠΑΟΚ – Μπέτις

Οnsports Τeam

Ο Ιταλός ρέφερι θα διευθύνει την κρίσιμη ευρωπαϊκή μάχη του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σε… ευρωπαϊκούς ρυθμούς κινούνται άπαντες στην ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους παίκτες του να αδημονούν για τη σέντρα της μεγάλης αναμέτρησης, της προσεχούς Πέμπτης στην Τούμπα, κόντρα στην Μπέτις (19:45).

Διαιτητής του κρίσιμού αυτού παιχνιδιού, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα.

Βοηθοί του θα είναι οι Αλμπέρτο Τεγκόνι και Τζιοβάνι Μπατσίνι, τέταρτος ο Λούκα Τσουφέρλι, ενώ στο VAR θα είναι οι επίσης συμπατριώτες του Ντανιέλε Τσίφι και Βαλέριο Μαρίνι.