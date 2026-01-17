Παναθηναϊκός: Ετοιμάζουν… απόβαση στη Βουδαπέστη οι οπαδοί - Μεγάλη ζήτηση των εισιτηρίων

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για ένα παιχνίδι με χαρακτήρα τελικού στην έδρα της Φερεντσβάρος, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την παρουσία του στα νοκ άουτ του Europa League.

Μετά την απώλεια βαθμών απέναντι στην Πλζεν, οι «πράσινοι» γνωρίζουν πως η κατάκτηση βαθμών στη Βουδαπέστη αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να «κλειδώσουν» την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια αναμένεται να παίξει και η στήριξη του κόσμου. Περίπου 1.100 φίλοι του Παναθηναϊκού θα ταξιδέψουν στην ουγγρική πρωτεύουσα για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι. Η ανταπόκριση των οπαδών ήταν για ακόμη μία φορά εντυπωσιακή, στοιχείο που δίνει έξτρα ώθηση στους παίκτες σε μια τόσο απαιτητική δοκιμασία.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους 10 βαθμούς και είναι πολύ κοντά στην εξασφάλιση της πρόκρισης στα playoffs του Europa League, διατηρώντας παράλληλα βάσιμες ελπίδες ακόμη και για τερματισμό στην πρώτη οκτάδα της League Phase. Στο τελευταίο του παιχνίδι σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Ρόμα, μία εβδομάδα αργότερα, σε ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά.

Πριν από τη μάχη με τη Φερεντσβάρος, όμως, οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους έναν εξίσου κρίσιμο αγώνα στο πρωτάθλημα, αυτόν απέναντι στην ΑΕΚ. Ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτό το ντέρμπι μπορεί να τους δώσει σημαντική ώθηση τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, στο κυνήγι της θέσης που οδηγεί σε ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο.