Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Ετοιμάζουν… απόβαση στη Βουδαπέστη οι οπαδοί - Μεγάλη ζήτηση των εισιτηρίων
INTIME SPORTS
Onsports Team 17 Ιανουαρίου 2026, 15:17
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ετοιμάζουν… απόβαση στη Βουδαπέστη οι οπαδοί - Μεγάλη ζήτηση των εισιτηρίων

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για ένα παιχνίδι με χαρακτήρα τελικού στην έδρα της Φερεντσβάρος, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την παρουσία του στα νοκ άουτ του Europa League.

Μετά την απώλεια βαθμών απέναντι στην Πλζεν, οι «πράσινοι» γνωρίζουν πως η κατάκτηση βαθμών στη Βουδαπέστη αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να «κλειδώσουν» την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια αναμένεται να παίξει και η στήριξη του κόσμου. Περίπου 1.100 φίλοι του Παναθηναϊκού θα ταξιδέψουν στην ουγγρική πρωτεύουσα για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι. Η ανταπόκριση των οπαδών ήταν για ακόμη μία φορά εντυπωσιακή, στοιχείο που δίνει έξτρα ώθηση στους παίκτες σε μια τόσο απαιτητική δοκιμασία.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους 10 βαθμούς και είναι πολύ κοντά στην εξασφάλιση της πρόκρισης στα playoffs του Europa League, διατηρώντας παράλληλα βάσιμες ελπίδες ακόμη και για τερματισμό στην πρώτη οκτάδα της League Phase. Στο τελευταίο του παιχνίδι σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Ρόμα, μία εβδομάδα αργότερα, σε ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά.

Πριν από τη μάχη με τη Φερεντσβάρος, όμως, οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους έναν εξίσου κρίσιμο αγώνα στο πρωτάθλημα, αυτόν απέναντι στην ΑΕΚ. Ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτό το ντέρμπι μπορεί να τους δώσει σημαντική ώθηση τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, στο κυνήγι της θέσης που οδηγεί σε ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
AEK: Σπουδαία κίνηση στο ποδόσφαιρο γυναικών – Ανακοίνωσε την Ευδοκία Ποπαντίνοβα!
2 λεπτά πριν AEK: Σπουδαία κίνηση στο ποδόσφαιρο γυναικών – Ανακοίνωσε την Ευδοκία Ποπαντίνοβα!
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Έτσι διαμορφώνεται το «στολίδι» στον Βοτανικό
33 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Έτσι διαμορφώνεται το «στολίδι» στον Βοτανικό
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Οριστικό! Το μεσημέρι της Κυριακής (18/01) στην Ελλάδα ο Αντίνο
43 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Οριστικό! Το μεσημέρι της Κυριακής (18/01) στην Ελλάδα ο Αντίνο
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Ετοιμάζουν… απόβαση στη Βουδαπέστη οι οπαδοί - Μεγάλη ζήτηση των εισιτηρίων
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Ετοιμάζουν… απόβαση στη Βουδαπέστη οι οπαδοί - Μεγάλη ζήτηση των εισιτηρίων
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved