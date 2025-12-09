Ομάδες

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Με τρεις απουσίες οι «πράσινοι» στον «τελικό» πρόκρισης
Onsports Team 09 Δεκεμβρίου 2025, 19:54
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Με τρεις απουσίες οι «πράσινοι» στον «τελικό» πρόκρισης

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Βικτόρια Πλζεν, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην υπολογίζει σε τρεις παίκτες.

Την ευκαιρία να «κλειδώσει» την υπόθεση πρόκριση στα νοκ άουτ ματς και να ψάξει εν συνεχεία την πρώτη 8άδα της βαθμολογίας, έχει ο Παναθηναϊκός με νίκη επί της Βικτόρια Πλζεν, την οποία υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (11/12, 20:00) για το Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τα γνωστά τρία προβλήματα και ήδη καταστρώνει ανάλογα τα πλάνα του.

Στην προπόνηση της Τρίτης (9/12) όσοι ήταν στην ενδεκάδα του αγώνα με την ΑΕΛ, έκαναν πρόγραμμα αποφόρτισης.

Ο Πελίστρι έκανε δικό του πρόγραμμα, ενώ ατομικά γυμνάστηκαν οι Ρενάτο Σάντσες και Γιώργος Κυριακόπουλος.

Όσα αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης” ξεκίνησε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι για την League Phase του Europa League με αντίπαλο την Βικτόρια Πλζεν (11/12, 22:00).

 

Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στην αναμέτρηση της Κυριακής ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι. Δικό του πρόγραμμα ακολούθησε ο Πελίστρι, ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος».



