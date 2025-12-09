ΠΑΟΚ: Ζημιά με Γιακουμάκη - Νοκ άουτ με θλάση ο διεθνής φορ

Onsports Team

Νοκ άουτ για περίπου ένα μήνα τέθηκε ο Γιώργος Γιακουμάκης, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση.

Άσχημα είναι τα νέα για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης υπέστη θλάση στον αριστερό τετρακέφαλο και αναμένεται να μείνει για περίπου ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο Έλληνας επιθετικός αποκόμισε το πρόβλημα στο ντέρμπι με τον Άρη και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 58ο λεπτό, αφήνοντας τη θέση του στον Μύθου.

Αυτό, σημαίνει πως ο Γιακουμάκης τίθεται νοκ-άουτ από τις αναμετρήσεις απέναντι σε Λουντογκόρετς, Ατρόμητο, Μαρκό και Παναθηναϊκό, ενώ μένει να φανεί αν θα είναι έτοιμος σε περίπου ένα μήνα (10/1), στο πρώτο παιχνίδι της νέας χρονιάς κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.