Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Βαριά ήττα της Βικτόρια Πλζεν

Onsports Team

Λίγες μέρες πριν έρθει στην Αθήνα για το κρίσιμο ματς του Europa League, η τσέχικη ομάδα ηττήθηκε 3-0 από την Σλοβάτσκο.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το ματς με την ΑΕΛ στη Λάρισα και αμέσως μετά την ακόμη σπουδαιότερη αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Εκεί η ομάδα του Μπενίτεθ υποδέχεται την Βικτόρια Πλζεν, σε κομβική αναμέτρηση για πρόκριση και οκτάδα.

Οι Τσέχοι λίγες μέρες πριν ταξιδέψουν για την Αθήνα, έχασαν εύκολα για το πρωτάθλημά τους. Στην έδρα της Σλοβάτσκο η Βικτόρια ηττήθηκε 3-0 για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τσεχίας.

Με τη νέα αυτή ήττα απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από την κορυφή της βαθμολογίας. Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού έπαιξε με τους: Βίγκελε, Μέμιτς, Ντουέ, Γεμέλκα, Ντοσκί, Βαλέντα (67' Ζελίκοβιτς), Τσερβ, Λάντρα (67' Βισίνσκι), Βύντρα (83' Καμπόνγκο), Σουαρέ και Ντουροσίνμι (46' Αντου).