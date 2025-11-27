ΠΑΟΚ - Μπραν: Η σωτήρια επέμβαση του Παβλένκα στο πέναλτι των Νορβηγών - Βίντεο

Οnsports Τeam

ΠΑΟΚ - Μπραν: Ο Παβλένκα απέκρουσε πέναλτι στο 18' και κράτησε το «μηδέν» για την ομάδα του.

Ο Γίρι Παβλένκα σε ένα ακόμα ματς του ΠΑΟΚ φωνάζει παρών.

Ο Μεϊτέ έκανε ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα στον Σόρενσεν και ο Στέγκεμαν έδειξε την άσπρη βούλα.

Την εκτέλεση ανέλαβε στο 18' ο Κέρνβιγκ, αλλά ο Τσέχος γκολκίπερ έπεσε στη δεξιά του γωνία κι απέκρουσε εκπληκτικά.

Μάλιστα, μετά από αυτή την εξέλιξη ο ΠΑΟΚ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και δημιούργησε ευκαιρίες για να σκοράρει.

Δείτε το βίντεο με την απόκρουση του Παβλένκα: