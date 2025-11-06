Ομάδες

Παναθηναϊκός: Συγχαρητήρια της ΚΑΕ για το «διπλό» επί της Μάλμε
Οnsports Τeam 06 Νοεμβρίου 2025, 22:09
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Συγχαρητήρια της ΚΑΕ για το «διπλό» επί της Μάλμε

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε συγχαρητήρια στην ποδοσφαιρική ομάδα για τη νίκη στη Σουηδία για το Eupopa League.

O Παναθηναϊκός έφυγε από τη Σουηδία με νίκη που τον βάζει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να επικρατεί της Μάλμε με 1-0 για την 4η αγωνιστική.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με ανάρτηση της έδωσε συγχαρητήρια στην ποδοσφαιρική ομάδα για το αποτέλεσμα, γράφοντας: «Συγχαρητήρια. Συνεχίστε έτσι».



