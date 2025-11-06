Μάλμε - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με το Τριφύλλι
Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μάλμε για την 4η αγωνιστική του Europa League.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε (6/11, 19:45) από την Μάλμε, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στα νοκ άουτ ματς του Europa League.
Λίγη ώρα πριν την έναρξη, έγινε γνωστή η ενδεκάδα, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην υπολογίζει στους Ρενάτο Σάντσες, Ντάβιντε Καλάμπρια και Φακούντο Πελίστρι.
Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Κυριακόπουλο και Κώτσιρα στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.
Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Σιώπης και Τσιριβέγια, με την τριπλέτα των Τετέ, Τζούρισιτς και Ζαρουρί πίσω από τον Σφιντέρσκι.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Τσιριβέγια, Τετέ, Ζαρουρί, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπρέγκου, Πάντοβιτς.
Η ενδεκάδα της Μάλμε: Έλμποργκ, Στρίγκερ, Γιόνσον, Τζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόσενγκρεν, Μπουσούλατζιτς, Σκόγκμαρ, Εκόνγκ, Μπολίν, Χακσαμπάνοβιτς.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Όλσεν, Πέρσον, Κάρλσον, Λεβίτσκι, Κρίστιανσεν, Όλσον, Σουμά, Μπεργκ, Βέκια, Πάλατς, Λούντμπεργκ, Κάρλσον.
The XI to face Malmö ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UEL #MALPAO pic.twitter.com/XlCmaqjcV5— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 6, 2025