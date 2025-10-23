Ομάδες

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Στα χαφ ο Καλάμπρια, οι επιλογές του Κόντη
Onsports Team 23 Οκτωβρίου 2025, 21:02
EUROPA LEAGUE

Φέγενορντ – Παναθηναϊκός: Στα χαφ ο Καλάμπρια, οι επιλογές του Κόντη

Η ενδεκάδα των «πράσινων» στο δύσκολο ματς του «Ντε Κάιπ» με αντίπαλο την ομάδα του Ρότερνταμ – Ξαφνιάζει ο τεχνικός του «τριφυλλιού».

Όλα έτοιμα για το μεγάλο ματς της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό στο βροχερό Ρότερνταμ. Ο Χρήστος Κόντης για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής του Europa League, ξαφνιάζει με τις επιλογές του. Κι αυτό γιατί έχει στο βασικό σχήμα και τα δύο δεξιά μπακ.

Ο Καλάμπρια φαίνεται πως θα παίξει σε ρόλο χαφ, με τον Κώτσιρα δεξί μπακ. Με τον Τσέριν μέσα αριστερά και τον Σιώπη σε ρόλο κόφτη.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Ντραγκόφσκι. Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος στην άμυνα. Σιώπης αμυντικό χαφ, Καλάμπρια και Τσέριν στον άξονα, Τετέ και Τζούρισιτς στα «φτερά», με τον Σφιντέρσκι κορυφή στην επίθεση.

1761242346541-355629092-pao.jpg

Η ενδεκάδα της Φέγενορντ:

g39pmemwsaatfk3.jpg

 



