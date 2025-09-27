Πεδίο μάχης η Ουτρέχτη πριν το ματς με τη Λιόν – Σοβαρά επεισόδια στην πόλη

Onsports Team

Μεγάλης έκτασης επεισόδια, με μάχες σώμα με σώμα, σημαδεύτηκε το Ουτρέχτη – Λιόν αρκετές ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα.

Το πρόγραμμα του Europa League έβγαλε το ματς Ουτρέχτη – Λιόν. Αγώνας που όπως αποδείχθηκε έγινε αιτία να ενθουσιαστούν οι οπαδοί, για λάθος λόγους και όχι για το ποδόσφαιρο. Ολλανδοί και Γάλλοι δημιούργησαν μεγάλης έκτασης επεισόδια στην πόλη.

Η κεντρική πλατεία της Ουτρέχτης μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Καρεκλοπόλεμος, καπνογόνα, μάχες σώμα με σώμα. Όλα αυτά ανάμεσα σε οπαδούς της Ουτρέχτης που δεν έχουν την καλύτερη φήμη στην Ολλανδία, αλλά και οπαδούς της Λιόν που ταξίδεψαν απ’ τη Γαλλία για το ματς.

Στη συμπλοκή συμμετείχαν δεκάδες άτομα για αρκετή ώρα. Η παρέμβαση της αστυνομίας ηρέμησε τα πνεύματα, ενώ υπήρξαν και αρκετές συλλήψεις.