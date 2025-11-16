NBA: Εκτός για έξι εβδομάδες ο Κρίστιαν Μπράουν

Onsports Team

Ο άσος των Ντένβερ Νάγκετς τραυματίστηκε στον αστράγαλό του στον αγώνα με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Σοβαρός αποδείχτηκε ο τραυματισμός του Κρίστιαν Μπράουν στον αστράγαλο, στον αγώνα των Ντένβερ Νάγκετς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο 24χρονος Αμερικανός γκαρντ υπέστη διάστρεμμα τρίτου βαθμού στον αριστερό αστράγαλο. Μετά τ' αποτελέσματα των εξετάσεων, οι Νάγκετς ενημέρωσαν πως ο Μπράουν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης αρχικά για έξι εβδομάδες και εν συνεχεία θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Αυτό σημαίνει πως οι Νάγκες θα δώσουν περίπου 20 αγώνες χωρίς αυτόν, έναν παίκτη που την τρέχουσα σεζόν, 4η του στο ΝΒΑ, έχει μέσο όρο 11,4 πόντους και 4,4 ριμπάουντ.