LIVE Europa League: Η δοκιμασία του Παναθηναϊκού στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις

Onsports Team

Δείτε την εξέλιξη της πρεμιέρας του «τριφυλλιού» στη League Phase της διοργάνωσης, με το ματς να διεξάγεται στη Βέρνη σε γήπεδο με πλαστικό χλοοτάπητα.

Νίκη ψυχολογίας και ουσίας είναι το μεγάλο ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» δίνουν κρίσιμο ματς στη Βέρνη με αντίπαλο τη Γιουνγκ Μπόις για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Το «τριφύλλι» αναζητά τους βαθμούς και παράλληλα ψυχολογική ώθηση για να ξεπεράσει τη δύσκολη περίοδο στην οποία έχει βρεθεί.

Ο Χρήστος Κόντης δεν έχει στη διάθεσή του τον Πελίστρι που είναι τραυματίας, καθώς και τους Γεντβάι, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του «τριφυλλιού».

Το ματς διεξάγεται στο «Γουάγκντορφ» της Βέρνης, στο οποίο υπάρχει πλαστικός χλοοτάπητας. Οι Ελβετοί για να βρεθούν στη League Phase απέκλεισαν την Σλόβαν Μπρατισλάβας με δύο νίκες (συνολικό σκορ 4-2). Προέρχονται όμως από αποκλεισμό σοκ στο Κύπελλο κόντρα στην Ααράου.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ρικάρντο Ντε Μπούργκος από την Ισπανία, με βοηθούς τους Ντε Φρανσίσκο και Μορένο από την ίδια χώρα. Τέταρτος ο Ρουίθ, με VAR τον Ιταλό Ντι Μπέλο και AVAR τον επίσης Ισπανό, Βιγιανουέβα.

Ο Παναθηναϊκός μετά το ματς με την Γιουνγκ Μπόις έχει τις εξής αναμετρήσεις για τη League Phase:

2η αγωνιστική Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

19:45 Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ινγκλς

3η αγωνιστική Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

19:45 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

4η αγωνιστική Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

19:45 Μάλμε – Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

22:00 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

6η αγωνιστική Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

22:00 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

7η αγωνιστική Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

22:00 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

8η αγωνιστική Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

22:00 Παναθηναϊκός – Ρόμα

ΔΕΙΤΕ την εξέλιξη του σημαντικού αγώνα του Παναθηναϊκού στη Βέρνη, όπου φιλοξενείται από την Γιουνγκ Μπόλις για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League: