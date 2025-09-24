Ομάδες

LIVE ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Η πρώτη μάχη του «Δικεφάλου» στο Europa League
EUROKINISSI
Onsports team 24 Σεπτεμβρίου 2025, 19:30
EUROPA LEAGUE

LIVE ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Η πρώτη μάχη του «Δικεφάλου» στο Europa League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκινάει το… ταξίδι του στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκεται στα… καλύτερα του, μετά τη «βαριά» ήττα από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο και τη «λευκή» ισοπαλία με τον Παναιτωλικό στη Super League.

Η πρεμιέρα της League Phase του Europa League είναι μια ευκαιρία για την ομάδα τους ποδοσφαιριστές του Ραζβάν Λουτσέσκου να ανακάμψουν και να μπουν ξανά στον σωστό δρόμο.

Ο Ρουμάνος τεχνικός ξέσπασε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με την ομάδα του Ισραήλ, λέγοντας ότι: «Υπάρχει μια τρέλα στα όρια της παράνοιας».

Ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει μόνο στις υπηρεσίες του τραυματία Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: Έχασε τα… άχαστα και ξεκίνησε με «στραβοπάτημα»
21 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: Έχασε τα… άχαστα και ξεκίνησε με «στραβοπάτημα»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1: Άνετα κι ωραία έκανε το «2 στα 2» | Πρώτο γκολ με την «Ένωση» ο Καλοσκάμης
1 ώρα πριν ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1: Άνετα κι ωραία έκανε το «2 στα 2» | Πρώτο γκολ με την «Ένωση» ο Καλοσκάμης
ΣΠΟΡ
19ο Ioannina Lake Run: Συμμετοχές - ρεκόρ στη δρομική γιορτή που έγινε θεσμός
2 ώρες πριν 19ο Ioannina Lake Run: Συμμετοχές - ρεκόρ στη δρομική γιορτή που έγινε θεσμός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Το πανέμορφο πρώτο γκολ του Καλοσκάμη με την «Ένωση» - Δείτε βίντεο
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Το πανέμορφο πρώτο γκολ του Καλοσκάμη με την «Ένωση» - Δείτε βίντεο
