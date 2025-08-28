Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ – Ριέκα: Συνοδεία Σαββίδη η αποστολή, βασικός ο Ντεσπόντοφ
Onsports Team 28 Αυγούστου 2025, 19:44
EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ – Ριέκα: Συνοδεία Σαββίδη η αποστολή, βασικός ο Ντεσπόντοφ

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δίπλα στην ομάδα στην προσπάθεια πρόκρισης – Οι επιλογές του Λουτσέσκου για την ενδεκάδα.

Στην Τούμπα για το ματς του ΠΑΟΚ με την Ριέκα, τη ρεβάνς των play offs του Europa League, βρίσκεται ο Ιβάν Σαββίδης. Ο ισχυρός άνδρας του «δικέφαλου» μάλιστα, συνόδεψε την αποστολή της ομάδας της Θεσσαλονίκης, για να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές πριν την προσπάθειά τους να ανατρέψουν την ήττα με 1-0 στην Κροατία.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου αναφορικά με την ενδεκάδα που επέλεξε, επιβραβεύει τον Ντεσπόντοφ για το γκολ-νίκη κόντρα στην ΑΕΛ. Ο Βούλγαρος είναι στο βασικό σχήμα του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Παβλένκα. Στην άμυνα Κένι, Κεντζιόρια, Μιχαηλίδης, Μπάμπα. Μπροστά τους οι Οζντόεφ και Μεϊτέ. Ο Κωνσταντέλιας σε ελεύθερο ρόλο, Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τον Τσάλοβ κορυφή στην επίθεση.

 



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
LIVE Ελλάδα – Ιταλία: Η πρώτη μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025
5 λεπτά πριν LIVE Ελλάδα – Ιταλία: Η πρώτη μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025
CONFERENCE LEAGUE
LIVE ΑΕΚ – Άντερλεχτ: Η μεγάλη μάχη για την πρόκριση στο League Phase του Conference League
21 λεπτά πριν LIVE ΑΕΚ – Άντερλεχτ: Η μεγάλη μάχη για την πρόκριση στο League Phase του Conference League
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Βέλγιο - Γαλλία 64-92: Γαλλικός... περίπατος και γαλλικός πλουραλισμός
49 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Βέλγιο - Γαλλία 64-92: Γαλλικός... περίπατος και γαλλικός πλουραλισμός
EUROPA LEAGUE
Live Europa League: Το ματς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για την ανατροπή με την Ριέκα
50 λεπτά πριν Live Europa League: Το ματς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για την ανατροπή με την Ριέκα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved