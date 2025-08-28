Europa League, Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Πρόκριση στον Πόντο - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Οnsports Τeam

Να τελειώσει τη… δουλειά που ξεκίνησε στο ΟΑΚΑ θέλει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Σαμσουνσπόρ στην ρεβάνς του Πόντου.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται από την Τετάρτη (27/08) στην Σαμψούντα, όπου το απόγευμα της Πέμπτης (28/08) αντιμετωπίζουν την Σαμσουνσπόρ. Στόχος για το «συγκρότημα» του Ρουί Βιτόρια είναι η νίκη ή τουλάχιστον η ισοπαλία, ούτως ώστε να «σφραγίσει» το «εισιτήριο» για τη League Phase του Europa League.

Το «τριφύλλι» θα κλείσει… θέση στην φάση των ομίλων της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα, ενώ σε ενδεχόμενο ήττας με ένα γκολ διαφορά, το παιχνίδι θα οδηγηθεί στην παράταση και εν συνεχεία στα πέναλτι. Το απευκταίο σενάριο αποκλεισμού αφορά ήττα με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά.

Ο Ρουί Βιτόρια κάνει τα πλάνα του για την αναμέτρηση χωρίς να μπορεί να υπολογίζει στον Τιν Γεντβάι, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας του, εν αντιθέσει με τον Φίλιπ Τζούρισιτς που… φώναξε «παρών» και είναι στην αποστολή.

Η πρώτη σέντρα στον αγώνα της Σαμσουνσπόρ με τον Παναθηναϊκό έχει οριστεί για το απόγευμα της Πέμπτης (28/08) στις 20:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 3HD.